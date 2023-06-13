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В новосибирском лесу нашли тело юноши, который пропал после прогулки

Он нуждался в медицинской помощи

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Сообщение о том, что юношу нашли погибшим, появилось 13 июня

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В Новосибирске нашли тело пропавшего 23-летнего Максима Гальченю. Юноша ушел из дома на прогулку 7 июня.

Сообщение о том, что Максима нашли погибшим, появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 13 июня.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили НГС, что тело молодого человека нашли в лесу в Калининском районе.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщали волонтеры, сибиряк нуждался в помощи. Он вышел из дома в Калининском районе утром 7 июня на прогулку.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже молодого человека. Пропал сегодня утром, вышел из дома гулять, домой не вернулся, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт» во время поисков.

Весной в Новосибирске нашли погибшим 26-летнего Алексея Молчана. Мужчина бесследно исчез 2 февраля 2023 года, 22 февраля к поискам пропавшего присоединились волонтеры.

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