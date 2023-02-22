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«Уехал кормить собаку»: волонтеры ищут новосибирца, который пропал три недели назад

Он уехал в частный дом и не вернулся

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Мужчину не видели с 20 февраля

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В Новосибирске пропал 26-летний Алексей Молчан из Ленинского района. Его место нахождения неизвестно со 2 февраля.

— Молодой человек пропал 2 февраля этого года. Вечером уехал кормить собаку в частный дом и не вернулся домой. Семьянин, работает и проживает в Новосибирске. Ранее не пропадал, — сообщила НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Алексей был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черное спортивное трико с белыми полосами, черные кроссовки.

Если вы знаете что-то о месте нахождения мужчины, то сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Также в Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего парня. Его не видели с 5 февраля, раньше он не пропадал.

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