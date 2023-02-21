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«Вышел из дома и ушел в неизвестном направлении»: в Новосибирске ищут 18-летнего юношу

Местонахождение молодого человека неизвестно с 5 февраля

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Ранее молодой человек не пропадал

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В Октябрьском районе Новосибирска пропал 18-летний Джамшет Умаркулов. По словам волонтеров, молодой человек исчез 5 февраля.

— Молодой человек пропал пятого февраля этого года, после обеда выйдя из дома, ушел в неизвестном направлении. В Новосибирске проживает недавно, работает. Ранее не пропадал, — сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Джамшета: рост 165–167 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи был одет в красную куртку, черные штаны, черные ботинки и черную шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700–54–52.

Ранее в Новосибирске пропал 33-летний Евгений Стамбровский. Мужчина исчез 8 февраля этого года, его местонахождение неизвестно.

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