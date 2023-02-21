«Вышел из дома и ушел в неизвестном направлении»: в Новосибирске ищут 18-летнего юношу

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 18-летний Джамшет Умаркулов. По словам волонтеров, молодой человек исчез 5 февраля.



— Молодой человек пропал пятого февраля этого года, после обеда выйдя из дома, ушел в неизвестном направлении. В Новосибирске проживает недавно, работает. Ранее не пропадал, — сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

