«Вышел из дома и ушел в неизвестном направлении»: в Новосибирске ищут 18-летнего юношу

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 18-летний Джамшет Умаркулов. По словам волонтеров, молодой человек исчез 5 февраля.
— Молодой человек пропал пятого февраля этого года, после обеда выйдя из дома, ушел в неизвестном направлении. В Новосибирске проживает недавно, работает. Ранее не пропадал, — сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы Джамшета: рост 165–167 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи был одет в красную куртку, черные штаны, черные ботинки и черную шапку.
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Ранее в Новосибирске пропал 33-летний Евгений Стамбровский. Мужчина исчез 8 февраля этого года, его местонахождение неизвестно.