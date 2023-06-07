«Вышел на прогулку, но домой не вернулся»: в Новосибирске пропал 23-летний юноша

В Калининском районе Новосибирска пропал
— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже молодого человека. Пропал сегодня утром, вышел из дома гулять, домой не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».
Приметы Максима: рост — 178 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза каре-зеленые. В день пропажи был одет в бежевую рубашку, серые бриджи, черные мокасины, бежевую кепку. С собой у юноши была маленькая черная сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Ранее в Новосибирской области спустя сутки нашли живым