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26-летнего мужчину нашли погибшим в Новосибирске — он уехал кормить собаку и бесследно исчез

Алексея Молчана искали 2,5 месяца

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Алексея Молчана искали больше двух месяцев

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В Новосибирске 26-летнего Алексея Молчана нашли погибшим. Информация об этом появилась в сообществе «Лиза.Алерт» во ВКонтакте. Мужчина бесследно исчез 2 февраля 2023 года, 22 февраля к поискам пропавшего присоединились волонтеры:

— Вечером уехал кормить собаку в частный дом и не вернулся домой. Семьянин, работает и проживает в Новосибирске. Ранее не пропадал, — сообщила тогда НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны

Обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны

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НГС обратился в пресс-службу Следственного комитета, чтобы узнать, при каких обстоятельствах мужчина погиб, а также проводится ли проверка по факту смерти мужчины. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее НГС писал о том, что мертвой нашли пропавшую многодетную мать. Ее искали с января 2023 года.

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