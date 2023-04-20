26-летнего мужчину нашли погибшим в Новосибирске — он уехал кормить собаку и бесследно исчез

В Новосибирске 26-летнего Алексея Молчана нашли погибшим. Информация об этом появилась в сообществе «Лиза.Алерт» во ВКонтакте. Мужчина бесследно исчез 2 февраля 2023 года, 22 февраля к поискам пропавшего присоединились волонтеры:
— Вечером уехал кормить собаку в частный дом и не вернулся домой. Семьянин, работает и проживает в Новосибирске. Ранее не пропадал, — сообщила тогда НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.
НГС обратился в пресс-службу Следственного комитета, чтобы узнать, при каких обстоятельствах мужчина погиб, а также проводится ли проверка по факту смерти мужчины. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее НГС писал о том, что мертвой нашли пропавшую многодетную мать. Ее искали с января 2023 года.