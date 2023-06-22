Машины всмятку. В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком, легковушкой и автобусом с туристами

В результате аварии пострадали 16 человек, еще 9 погибли, в том числе двое детей. Пострадавших доставили в региональные больницы. В автобусе из Москвы находились 24 туриста, они ехали в Махачкалу из подмосковных Котельников.

ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе села Кохановка. По версии следствия, водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал за рулем «Тойоты-Камри», не смог совершить обгон и столкнулся с КАМАЗом. После этого грузовик врезался в автобус.