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Машины всмятку. В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком, легковушкой и автобусом с туристами

В результате аварии погибли 9 человек, включая двоих детей

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Видео: Городские порталы

В среду, 21 июня, на трассе Р-217 «Кавказ» в Дагестане произошло массовое ДТП. Столкнулись легковая машина, КАМАЗ и рейсовый автобус Москва — Хасавюрт.

В результате аварии пострадали 16 человек, еще 9 погибли, в том числе двое детей. Пострадавших доставили в региональные больницы. В автобусе из Москвы находились 24 туриста, они ехали в Махачкалу из подмосковных Котельников.

ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе села Кохановка. По версии следствия, водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал за рулем «Тойоты-Камри», не смог совершить обгон и столкнулся с КАМАЗом. После этого грузовик врезался в автобус.

Водители «Тойоты» и автобуса выжили, их госпитализировали, а водитель грузовика погиб.

Ранее мы рассказывали о первых подробностях аварии и публиковали кадры с места трагедии.

Также мы сообщали о том, что известно о состоянии туристов из Москвы, которые попали в смертельное ДТП в Дагестане. Кроме того, стали известны имена погибших в результате аварии.

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