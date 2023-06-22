В облбольнице сообщили о состоянии трех пострадавших на ТЭЦ-5 в Новосибирске

У троих пострадавших, которые 16 июня упали в резервуар ТЭЦ-5 в Новосибирске, врачи наблюдают положительную динамику. Об этом сообщили в Новосибирской областной больнице.



— Первый пострадавший на ТЭЦ-5 находится в ожоговом отделении, ему проводится лечение ожоговой болезни. У пациента динамика положительная. Двое других пострадавших находятся в ожоговой реанимации, их состояние тяжелое, стабильное с положительной динамикой, — сообщили в Новосибирской областной больнице.