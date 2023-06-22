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В облбольнице сообщили о состоянии трех пострадавших на ТЭЦ-5 в Новосибирске

Врачи отмечают положительную динамику

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Инцидент произошел 16 июня. Один рабочий из четырех погиб, трое оказались в больнице

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У троих пострадавших, которые 16 июня упали в резервуар ТЭЦ-5 в Новосибирске, врачи наблюдают положительную динамику. Об этом сообщили в Новосибирской областной больнице.

— Первый пострадавший на ТЭЦ-5 находится в ожоговом отделении, ему проводится лечение ожоговой болезни. У пациента динамика положительная. Двое других пострадавших находятся в ожоговой реанимации, их состояние тяжелое, стабильное с положительной динамикой, — сообщили в Новосибирской областной больнице.

Следователи в день происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», потому что из четверых рабочих один погиб.

В «Сибирской генерирующей компании» сообщали, что вскоре проведут расследование случившегося.

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