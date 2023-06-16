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Тема дняГибель рабочего на ТЭЦ-5
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Трое в ожоговом центре: стали известны подробности ЧП на ТЭЦ-5 в Новосибирске

В СГК сообщили, что погиб сотрудник компании-подрядчика

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В Новосибирске 16 июня на ТЭЦ-5 во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков погиб один рабочий, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел хлопок внутри резервуара, где подрядчик проводил работы. Один работник компании-подрядчика скончался; трое, включая сотрудника ТЭЦ, доставлены в областной ожоговый центр. Находимся в контакте с медицинским учреждением и семьями погибшего и пострадавших, — пояснили в компании.

По данным организации, в ближайшее время будет проведено расследование случившегося.

Всё, что известно об этом происшествии, мы собираем в онлайн-трансляции.

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