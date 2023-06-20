В горевшей ЦКБ закрыты несколько отделений: в Минздраве объясняют, что это временно

— В настоящее время часть отделений ГБУЗ НСО «ЦКБ» приказом главного врача медицинского учреждения И. А. Цыцориной временно закрыта на ремонт на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. <…> Временная маршрутизация пациентов, проживающих на территории обслуживания ГБУЗ НСО «ЦКБ», ранее проходивших лечение в отделениях, вынужденно закрытых на ремонт в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, организована в ближайшие медицинские учреждения по соответствующим профилям, — сообщила исполняющая обязанности министра Елена Аксенова в ответ на запрос НГС.

