В горевшей ЦКБ закрыты несколько отделений: в Минздраве объясняют, что это временно

В Минздраве Новосибирской области сообщили, что не планируют ликвидировать отделения в ЦКБ на Пирогова, которые сейчас закрыты после пожара. В здании главного корпуса ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» 4 июня горела крыша. В ведомстве уточнили, что закрытие временное.
— В настоящее время часть отделений ГБУЗ НСО «ЦКБ» приказом главного врача медицинского учреждения
Вместе с тем в ответе на журналистский вопрос по поводу возможного сокращения персонала, в региональном Минздраве уточнили, что правом формировать штатное расписание, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками наделен работодатель, которым является само медицинское учреждение ГБУЗ НСО «ЦКБ».
Судьбу персонала на этот временный период НГС уточнить не удалось: по телефонам руководства ЦКБ в течение дня трубку никто не брал.
Напомним, 4 июня днем в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова загорелась крыша. НГС вел онлайн-трансляцию по этому происшествию. В региональном Минздраве сообщали, что пострадавших в результате пожара нет, но корреспондент НГС разыскал и поговорил с сыном