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Тема дняСмертельное ДТП на трассе в Новосибирской области
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В горевшей ЦКБ закрыты несколько отделений: в Минздраве объясняют, что это временно

Пациентов сейчас отправляют в другие медучреждения

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Пожар в больнице произошел в начале июня

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В Минздраве Новосибирской области сообщили, что не планируют ликвидировать отделения в ЦКБ на Пирогова, которые сейчас закрыты после пожара. В здании главного корпуса ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» 4 июня горела крыша. В ведомстве уточнили, что закрытие временное.

— В настоящее время часть отделений ГБУЗ НСО «ЦКБ» приказом главного врача медицинского учреждения И. А. Цыцориной временно закрыта на ремонт на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. <…> Временная маршрутизация пациентов, проживающих на территории обслуживания ГБУЗ НСО «ЦКБ», ранее проходивших лечение в отделениях, вынужденно закрытых на ремонт в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, организована в ближайшие медицинские учреждения по соответствующим профилям, — сообщила исполняющая обязанности министра Елена Аксенова в ответ на запрос НГС.

Вместе с тем в ответе на журналистский вопрос по поводу возможного сокращения персонала, в региональном Минздраве уточнили, что правом формировать штатное расписание, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками наделен работодатель, которым является само медицинское учреждение ГБУЗ НСО «ЦКБ».

Судьбу персонала на этот временный период НГС уточнить не удалось: по телефонам руководства ЦКБ в течение дня трубку никто не брал.

Напомним, 4 июня днем в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова загорелась крыша. НГС вел онлайн-трансляцию по этому происшествию. В региональном Минздраве сообщали, что пострадавших в результате пожара нет, но корреспондент НГС разыскал и поговорил с сыном 70-летней женщины, которая находилась во время пожара в реанимации и не пережила транспортировку во время эвакуации из медучреждения.

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