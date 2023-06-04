Эвакуировали 130 человек: в Академгородке горит центральная больница — собираем все о пожаре в режиме онлайн

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар начался около 15:25.



— К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади. Администрация объекта совместно с сотрудниками МЧС России по предварительным данным эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов. Информации о пострадавших не поступало, — рассказали в МЧС.

Пламя распространяется на большой площади. Пожарные продолжают локализацию возгорания. На месте развернули оперативный штаб. Предварительная площадь горения — около 1800 квадратных метров.