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Тема дняПожар в больнице в Академгородке
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Эвакуировали 130 человек: в Академгородке горит центральная больница — собираем все о пожаре в режиме онлайн

Пламя бушует в учреждении на улице Пирогова

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Днем 4 июня в Новосибирске загорелось здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова. По сообщениям телеграм-каналов, на месте происшествия находятся пожарные. НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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На месте пожара находятся начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов и первый замначальника ведомства Евгений Лебедев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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На место приехал глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов

На место приехал глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов

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В здании Центральной клинической больницы завершена эвакуация пациентов. Их направят в другие медицинские организации, сообщает Telegram-канал «Новосибирь» со ссылкой на главного врача ЦКБ Ирэну Цыцорину.

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Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько фотографий пожара в здании больницы. По его информации, специалисты локализовали открытое горение, ведется проливка конструкций.

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Данные эвакуации из медучреждения в результате пожара НГС прокомментировал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он направляется на место происшествия.

— Все оперативно эвакуированы. Сейчас маршрутизируют, куда пациентов направлять. Часть направят в другие медучреждения, которые находятся в Советском районе и рядом, — сообщил замгубернатора. — Удалось локализовать и потушить пожар на крыше

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Ликвидировали открытое горение

Пожарные продолжают работу

Пожарные продолжают работу

— Создано пять боевых участков. К тушению пожара и проведению неотложных работ задействованы 100 человек и 33 единицы техники. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1 800 кв.м в 17:11, — сообщает «Новосибирь».

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Из-за пожара в здании больницы прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Советского района Сергей Пустовой.

— Прокуратурой Советского района организовано проведение проверки в связи с возгоранием кровли здания больницы на ул.Пирогова 25/3, — указано в сообщении. — Пациенты и сотрудники учреждения эвакуированы. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

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Тушение продолжается

Тушение продолжается

— Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что в эвакуации пациентов задействованы 8 бригад службы скорой медицинской помощи, в том числе 3 реанимационных, — передает Telegram-канал «Новосибирь».

Из больницы эвакуировали 100 пациентов

Из больницы эвакуировали 100 пациентов

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Пожар на площади 1800 квадратных метров

Из здания эвакуировали 130 человек

Из здания эвакуировали 130 человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар начался около 15:25.

— К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади. Администрация объекта совместно с сотрудниками МЧС России по предварительным данным эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов. Информации о пострадавших не поступало, — рассказали в МЧС.

Пламя распространяется на большой площади. Пожарные продолжают локализацию возгорания. На месте развернули оперативный штаб. Предварительная площадь горения — около 1800 квадратных метров.

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Читательница НГС

Жительница Новосибирска прислала в НГС видео пожара.

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Пользователь 2ГИС поставил отметку о том, что проезд рядом с горящим зданием перекрыт

Пользователь 2ГИС поставил отметку о том, что проезд рядом с горящим зданием перекрыт

По информации «Яндекс.Карт» проезд затруднен в одну сторону

По информации «Яндекс.Карт» проезд затруднен в одну сторону

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Читатели НГС продолжают присылать в редакцию фотографии пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова. Жительница Новосибирска Надежда сфотографировала возгорание, находясь на улице Демакова.

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На сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области появилась фотография с места пожара в здании больницы.

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Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании кровли больницы поступило в 15:25. Первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия в 15:28.

— Пожарные работают по повышенному рангу. По предварительной информации все пациенты эвакуированы. Подробности уточняются. На месте работают 17 единиц техники и более 50 человек личного состава, — сообщили в ведомстве.

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Пострадавших нет

Официальный Telegram-канал правительства Новосибирской области «Новосибирь» сообщил, что, по предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. На месте работают пожарные.

— По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов. Как сообщил Константин Хальзов, в здании проведена эвакуация пациентов и персонала. По предварительной информации пострадавших в результате пожара нет, — пишет «Новосибирь».

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Подробностями с места происшествия поделилась читатель НГС.

— Больницу эвакуировали. Там были лежачие (пациенты, — прим. НГС), как понимаю, их выносили, — уточнила читатель НГС. — Задымление очень сильное. Гарь «слышится» вплоть до нового корпуса НГУ.

По словам сибирячки, на месте пожара находятся пожарные, сотрудники Росгвардии и скорая помощь.

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Как сообщил НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев, в Академгородке загорелась крыша Центральной клинической больницы на улице Пирогова,25/3.

— Больницу эвакуировали, — уточнил специалист.

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Читатель НГС поделился кадрами пожара. Дым от огня заметили в микрорайоне Новый Посёлок.

Новосибирец заметил возгорание примерно в 16:00

Новосибирец заметил возгорание примерно в 16:00

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