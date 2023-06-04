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Тема дняПожар в больнице в Академгородке
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Стали известны подробности пожара в больнице на Пирогова — из здания эвакуировали 130 человек

Информация о пострадавших не поступала

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Возгорание произошло в больнице в 15:25

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили подробности пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова. По информации ведомства, в результате возгорания из медучреждения эвакуировали около 130 человек.

Пожар произошел в больнице в 15:25.

— Пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади, — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала

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По предварительным данным, администрация больницы совместно с сотрудниками ведомства эвакуировала 130 человек, из которых 100 — пациенты. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

По информации ведомства, на месте происшествия происходит распространение пламени на большую площадь. Предварительно, площадь горения на улице Пирогова составляет порядка 1800 квадратных метров.

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения

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— Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа главного управления, — уточнили в ведомстве.

НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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