Стали известны подробности пожара в больнице на Пирогова — из здания эвакуировали 130 человек

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили подробности пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова. По информации ведомства, в результате возгорания из медучреждения эвакуировали около 130 человек.
Пожар произошел в больнице в 15:25.
— Пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади, — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, администрация больницы совместно с сотрудниками ведомства эвакуировала 130 человек, из которых 100 — пациенты. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.
По информации ведомства, на месте происшествия происходит распространение пламени на большую площадь. Предварительно, площадь горения на улице Пирогова составляет порядка 1800 квадратных метров.
— Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа главного управления, — уточнили в ведомстве.
НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.