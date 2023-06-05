Во время пожара в больнице в Новосибирске погибла женщина — родные сообщили, что она лежала в реанимации

Отметим, пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирск начался днем 4 июня, из здания эвакуировали 143 пациента. Предварительная причина пожара — короткое замыкание, общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров. НГС собрал все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.