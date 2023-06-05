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Во время пожара в больнице в Новосибирске погибла женщина — родные сообщили, что она лежала в реанимации

По словам родственников погибшей, она не пережила эвакуацию

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В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщают, что пострадавших и погибших в результате пожара нет.

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4 июня в Советском районе Новосибирске произошло возгорание в Центральной клинической больнице в Академгородке. Во время пожара в медучреждении погибла 70-летняя пациентка, сообщил НГС сын женщины.

По словам мужчины, его мама находилась в реанимации медучреждения вместе ещё с семью больными. Женщине было 70 лет, и в больницу она попала три недели назад с панкреатитом.

Что сейчас с другими больными, лежавшими в реанимации, мужчина не знает. О причинах возникновения пожара ему тоже не известно. Как сообщила НГС супруга мужчины, женщина не перенесла транспортировку во время эвакуации из медучреждения.

НГС обратился в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области. Как сообщили в министерстве, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

— Всех пациентов ЦКБ из корпуса, где был пожар, эвакуировали своевременно с соблюдением всех требований медицинской транспортировки. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, — сообщили в пресс-службе министерства.

Отметим, пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирск начался днем 4 июня, из здания эвакуировали 143 пациента. Предварительная причина пожара — короткое замыкание, общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров. НГС собрал все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

ПожарПогибшаяПациентАкадемгородок
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