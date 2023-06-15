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10-летний ребенок погиб в бассейне сауны в Октябрьском районе Новосибирска

На место происшествия выезжал прокурор

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Взрослые с детьми отдыхали в сауне

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В Октябрьском районе Новосибирска вчера, 14 июня, вечером в бассейне сауны погиб 10-летний ребенок. Прокуратура начала проверку по факту.

— С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя прокурора района Дмитрий Константинов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.

Прокуратура оценит, насколько безопасны были оказываемые услуги и исполнялись ли обязанности по охране жизни и здоровья ребенка.

В Новосибирске вчера, 14 июня, в садовом обществе «Конструктор» произошел пожар. В огне погиб 12-летний мальчик, его 4-летнего брата госпитализировали с ожогами.

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В пресс-службе СК по Новосибирской области уточнили, что ребенок был в сауне вместе с другими детьми и взрослыми.

— В какой-то момент 10-летний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, произведен осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза, — рассказали в пресс-службе СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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