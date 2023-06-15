10-летний ребенок погиб в бассейне сауны в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска вчера,
— С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя прокурора района Дмитрий Константинов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.
Прокуратура оценит, насколько безопасны были оказываемые услуги и исполнялись ли обязанности по охране жизни и здоровья ребенка.
В Новосибирске вчера, 14 июня, в садовом обществе «Конструктор» произошел пожар. В огне погиб