«Отец в шоке, мать — в роддоме»: стали известны подробности новосибирского пожара, где погиб 11-летний ребенок

Стали известны подробности пожара в СНТ «Конструктор», который произошел сегодня, 14 июня, рано утром под Новосибирском. В огне погиб 11-летний мальчик, его 4-летнего брата госпитализировали с ожогами. По данным источника НГС, на сгоревшей даче жила многодетная семья, в которой в ближайшее время должен родиться еще один ребенок.
— Мама в роддоме, в ожидании четвертого ребенка, отец в шоке: он маленького вытащил, старшего не успел, — рассказал источник. — Сначала думали, что могла погибнуть еще 14-летняя девочка старшая, искали ее, но оказалось, что ее дома не было.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 7 часов 52 минуты, по прибытии спасатели обнаружили, что дачный дом и баня горят открытым огнем, крыша строения уже обрушилась. Огонь удалось потушить за 7 минут.
На месте возгорания работают следователи СК, дознаватели и психологи МЧС, причина пожара еще выясняется.
Ранее НГС опубликовал рассказ пациентки ЦКБ Академгородка, которая стала свидетелем страшного пожара в больнице. Крыша здания загорелась 4 июня.