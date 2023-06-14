«Отец в шоке, мать — в роддоме»: стали известны подробности новосибирского пожара, где погиб 11-летний ребенок

Стали известны подробности пожара в СНТ «Конструктор», который произошел сегодня, 14 июня, рано утром под Новосибирском. В огне погиб 11-летний мальчик, его 4-летнего брата госпитализировали с ожогами. По данным источника НГС, на сгоревшей даче жила многодетная семья, в которой в ближайшее время должен родиться еще один ребенок.

