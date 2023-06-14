В Новосибирске в пожаре погиб 11-летний мальчик, 4-летнего ребенка госпитализировали

В Новосибирске в садовом обществе «Конструктор» в пожаре погиб 11-летний мальчик, 4-летнего ребенка родители успели эвакуировать, мальчика госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в 07:52 на номер 101 поступило сообщение о возгорании. Когда прибыли первые пожарные, дача и баня уже полностью были в огне, обрушилась кровля. Пожар ликвидировали примерно за 7 минут.
— Родители эвакуировали из горящего строения 4-летнего мальчика, ребенка госпитализировали в ожоговый центр. В огне погиб 11-летний мальчик, — сообщили в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия работают оперативная группа МЧС и психологи. Устанавливают все обстоятельства и причины пожара на даче.
Вчера в Новосибирской области в пожаре погибли двое мужчин и женщина, которые были в гостях. Из дома сами смогли эвакуироваться 8 человек, 4 из них — дети.