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Тема дняВ Новосибирске в пожаре погиб 11-летний мальчик
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В Новосибирске в пожаре погиб 11-летний мальчик, 4-летнего ребенка госпитализировали

Родители успели эвакуировать младшего мальчика

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Пожар произошел утром в садовом обществе

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В Новосибирске в садовом обществе «Конструктор» в пожаре погиб 11-летний мальчик, 4-летнего ребенка родители успели эвакуировать, мальчика госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в 07:52 на номер 101 поступило сообщение о возгорании. Когда прибыли первые пожарные, дача и баня уже полностью были в огне, обрушилась кровля. Пожар ликвидировали примерно за 7 минут.

— Родители эвакуировали из горящего строения 4-летнего мальчика, ребенка госпитализировали в ожоговый центр. В огне погиб 11-летний мальчик, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают оперативная группа МЧС и психологи. Устанавливают все обстоятельства и причины пожара на даче.

Вчера в Новосибирской области в пожаре погибли двое мужчин и женщина, которые были в гостях. Из дома сами смогли эвакуироваться 8 человек, 4 из них — дети.

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