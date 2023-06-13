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Погибшие были в гостях: подробности смертельного пожара в Новосибирской области

Из дома успели эвакуироваться 8 человек, 4 из них — дети

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Когда пожарные приехали на место пожара, кровля частного дома обрушилась

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Двое мужчин и женщина, погибшие во время пожара в поселке Мошковского района, были в гостях. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

По информации ведомства, после смертельного пожара в поселке Порос возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия, пожар произошел 13 июня в частном доме Мошковского района. После тушения обнаружили тела трех человек: двух мужчин и женщины. Все погибшие были в гостях у хозяев дома.

— Следователи провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе.

Ранее объяснили в МЧС, из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 8 человек, 4 из них — дети.

Недавно в Новосибирске сгорел частный дом в ЖК «Дивногорский», когда прибыли пожарные, здание полностью было в огне.

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