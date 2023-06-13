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Пожар в НСО: четверо детей выбежали из горящего дома, где погибли люди — что помешало спастись всем

Также негативно сказались сильное задымление внутри и темное время суток

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Крыша быстро обрушилась

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В поселке Порос Мошковского района погибли три человека — при этом из дома успели выбежать четверо детей. Огонь вспыхнул 13 июня в 01:39 на улице Сибирской.

— Дом был оборудован тремя автономными пожарными извещателями, громкий сигнал которых разбудил людей. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 8 человек, 4 из них — дети. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произошло обрушение кровли частного дома, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В доме были найдены три человека — женщина и двое мужчин. Они погибли.

— По предварительной информации, гибели людей поспособствовали несколько негативных факторов: темное время суток, сильное задымление внутри помещения и металлическая решетка, установленная на окне.

Огонь повредил дом и веранду на площади в 78 квадратных метров.

Днем 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе — пострадал его хозяин.

ПожарПогибли в пожареГУ МЧС по Новосибирской областиОгонь
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