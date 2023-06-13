Пожар в НСО: четверо детей выбежали из горящего дома, где погибли люди — что помешало спастись всем

В поселке Порос Мошковского района погибли три человека — при этом из дома успели выбежать четверо детей. Огонь вспыхнул 13 июня в 01:39 на улице Сибирской.
— Дом был оборудован тремя автономными пожарными извещателями, громкий сигнал которых разбудил людей. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 8 человек, 4 из них — дети. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произошло обрушение кровли частного дома, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В доме были найдены три человека — женщина и двое мужчин. Они погибли.
— По предварительной информации, гибели людей поспособствовали несколько негативных факторов: темное время суток, сильное задымление внутри помещения и металлическая решетка, установленная на окне.
Огонь повредил дом и веранду на площади в 78 квадратных метров.
Днем 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе — пострадал его хозяин.