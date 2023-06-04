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Частный дом загорелся в Новосибирске — его хозяин пострадал

Инцидент произошел в Калининском районе

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Владельца дома госпитализировали с ожогами

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Днем 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе, на момент прибытия пожарных здание полностью находилось в огне. В ГУ МЧС Новосибирской области уточнили, что в пожаре пострадал владелец дома.

— На улице Кавалерийской, 287 горит частный дом, техника следует по повышенному рангу. Хозяин на месте, получил ожоги, госпитализирован в ожоговый центр Областной больницы. Огнем поврежден дом и баня, общая площадь пожара — 52 квадратных метра, — пояснили в МЧС.

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Видео: «АСТ-54»

По данным ведомства, на месте работали 8 единиц спецтехники и 20 пожарных.

Ранее в Новосибирске сгорел частный дом в ЖК «Дивногорский». Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров.

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