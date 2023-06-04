Частный дом загорелся в Новосибирске — его хозяин пострадал

Днем 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе, на момент прибытия пожарных здание полностью находилось в огне. В ГУ МЧС Новосибирской области уточнили, что в пожаре пострадал владелец дома.
— На улице Кавалерийской, 287 горит частный дом, техника следует по повышенному рангу. Хозяин на месте, получил ожоги, госпитализирован в ожоговый центр Областной больницы. Огнем поврежден дом и баня, общая площадь пожара — 52 квадратных метра, — пояснили в МЧС.
По данным ведомства, на месте работали 8 единиц спецтехники и 20 пожарных.
Ранее в Новосибирске сгорел частный дом в ЖК «Дивногорский». Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров.