Три человека погибли в пожаре в НСО

Три человека погибли в пожаре в Мошковском районе на прошлой неделе. Об этом стало известно сегодня,
— В Мошковском районе произошла групповая гибель трех человек. Огнем повреждено четыре частных дома, — объяснил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
В ГУ МЧС по Новосибирской области обещали сообщить подробности позже. Также редакция обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Днем 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе — пострадал его хозяин.