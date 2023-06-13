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Три человека погибли в пожаре в НСО

ЧП произошло на прошлой неделе

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Огонь унес жизни двух мужчин и женщины

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Три человека погибли в пожаре в Мошковском районе на прошлой неделе. Об этом стало известно сегодня, 13 июня, на оперативном совещании при губернаторе НСО.

— В Мошковском районе произошла групповая гибель трех человек. Огнем повреждено четыре частных дома, — объяснил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В ГУ МЧС по Новосибирской области обещали сообщить подробности позже. Также редакция обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Днем 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе — пострадал его хозяин.

Обновлено.

В МЧС по Новосибирской области уточнили, что четыре дома сгорело за неделю в разных частях НСО.

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