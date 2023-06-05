«Санитарки и медсестры вытаскивали неходячих»: пациентка больницы — о том, что видела на пожаре в ЦКБ Академгородка

76-летняя пациентка Центральной клинической больницы в Академгородке рассказала о пожаре 4 июня. В момент возгорания она находилась в том корпусе, где оно началось. Женщина попросила привести ее слова на условиях анонимности.
— Кто-то закричал о дыме, мы вышли на улицу и увидели черно-желтые клубы в районе крыше. Зазвенела пожарная сигнализация и тут же началась эвакуация. В этот момент я вспомнила, что оставила в палате документы и побежала обратно, все в дыму было, но мне удалось выйти на воздух. Нас начали считать по головам, тех, кто вышел, — рассказала пенсионерка.
В воскресенье в самой больнице было не так много врачей, как в будний день. По словам пациентки, пожарные и медики приехали быстро. Пожилая женщина рассказала корреспонденту НГС свидетелем чего она стала.
— Санитарки и медсестры вытаскивали неходячих пациентов, кого на носилках, кого в каталках, кого на колясках. Женщины — молодцы, сработали быстро. Им помогали молодые мужчины в форме интернов. Большинство пациентов выходили самостоятельно, — добавила пациентка. — В этот момент вспыхнуло пламя и объяло половину корпуса. Было очень страшно! Я очень рада, что всех успели оттуда вывести.
Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров, по официальной информации ведомств, жертв на пожаре не было. После завершения эвакуации родные другой 70-летней пациентки рассказали НГС, что женщина умерла через несколько часов после инцидента. В ЦКБ заявили, что ее смерть не связана ни с пожаром, ни с эвакуацией, а обусловлена тяжёлой болезнью.