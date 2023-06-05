«Санитарки и медсестры вытаскивали неходячих»: пациентка больницы — о том, что видела на пожаре в ЦКБ Академгородка

— Кто-то закричал о дыме, мы вышли на улицу и увидели черно-желтые клубы в районе крыше. Зазвенела пожарная сигнализация и тут же началась эвакуация. В этот момент я вспомнила, что оставила в палате документы и побежала обратно, все в дыму было, но мне удалось выйти на воздух. Нас начали считать по головам, тех, кто вышел, — рассказала пенсионерка.

