Новосибирец на мопеде пытался заехать в магазин — ему помешали гвардейцы

Пьяный новосибирец пытался заехать на мопеде в магазин на улице Забалуева в Кировском районе. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».



— 12 июня в 21:22 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в магазин, расположенный на улице Забалуева. Абсолютно невменяемый пьяный мужчина попытался заехать в торговое учреждение на мопеде и даже успел поднялся на нем на несколько ступенек крыльца, — пояснили в агентстве.

