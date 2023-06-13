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Новосибирец на мопеде пытался заехать в магазин — ему помешали гвардейцы

Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

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Сибиряк ранее неоднократно судимым

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Пьяный новосибирец пытался заехать на мопеде в магазин на улице Забалуева в Кировском районе. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».

— 12 июня в 21:22 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в магазин, расположенный на улице Забалуева. Абсолютно невменяемый пьяный мужчина попытался заехать в торговое учреждение на мопеде и даже успел поднялся на нем на несколько ступенек крыльца, — пояснили в агентстве.

Гвардейцы задержали мужчину и передали его полиции. Нарушитель оказался ранее неоднократно судимым за тяжкие преступления.

В Новосибирске сняли на видео экстремальную поездку на мопеде по Красному проспекту. Ролик опубликовали в Сети.

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