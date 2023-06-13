Мопедист проехал по Красному проспекту на одном колесе с поднятыми ногами — экстремальное видео

В Новосибирске сняли на видео экстремальную поездку на мопеде по Красному проспекту. Ролик появился в телеграм-канале «Новосибирск № 1».
Как сообщают в телеграм-канале, видео сняли на Красном проспекте. На кадрах видно, что сибиряк на мопеде проехал по выделенной полосе для общественного транспорта на одном колесе и с поднятыми вверх ногами. На шлеме экстремала прикреплена экшен-камера.
Журналист НГС обратилась за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Зимой на трассе в Новосибирской области мужчина проехался на кресле, которое привязали к отечественному автомобилю.