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Мопедист проехал по Красному проспекту на одном колесе с поднятыми ногами — экстремальное видео

На шлеме у парня была прикреплена экшен-камера

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Молодой человек ехал по выделенной полосе для общественного транспорта

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В Новосибирске сняли на видео экстремальную поездку на мопеде по Красному проспекту. Ролик появился в телеграм-канале «Новосибирск № 1».

Как сообщают в телеграм-канале, видео сняли на Красном проспекте. На кадрах видно, что сибиряк на мопеде проехал по выделенной полосе для общественного транспорта на одном колесе и с поднятыми вверх ногами. На шлеме экстремала прикреплена экшен-камера.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Новосибирск № 1»

Журналист НГС обратилась за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Зимой на трассе в Новосибирской области мужчина проехался на кресле, которое привязали к отечественному автомобилю.

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