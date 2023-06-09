В телеграм-каналах появилось видео столкновения беспилотника с многоэтажкой в Воронеже. На записи видно, что беспилотник резко спикировал вниз, ударившись в стену дома на Белинского, после чего последовал взрыв. По информации источников ТАСС в силовых структурах, беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Судя по всему, именно поэтому дрон резко упал в полете.