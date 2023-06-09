В телеграм-каналах появилось видео столкновения беспилотника с многоэтажкой в Воронеже. На записи видно, что беспилотник резко спикировал вниз, ударившись в стену дома на Белинского, после чего последовал взрыв. По информации источников ТАСС в силовых структурах, беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Судя по всему, именно поэтому дрон резко упал в полете.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотника пострадали три человека — их посекло осколками стекла. Помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации они отказались.
— Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента, — написал Гусев в телеграм-канале.
30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.