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Появилось видео столкновения беспилотника с многоэтажкой в Воронеже

Пострадали три человека — их посекло осколками стекла

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В результате атаки пострадали три человека

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В телеграм-каналах появилось видео столкновения беспилотника с многоэтажкой в Воронеже. На записи видно, что беспилотник резко спикировал вниз, ударившись в стену дома на Белинского, после чего последовал взрыв. По информации источников ТАСС в силовых структурах, беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Судя по всему, именно поэтому дрон резко упал в полете.

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Момент столкновения беспилотника с многоэтажкой

Видео: Типичный Воронеж / t.me

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотника пострадали три человека — их посекло осколками стекла. Помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации они отказались.

— Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента, — написал Гусев в телеграм-канале.

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Первые минуты после столкновения

Видео: Воронеж № 1 / t.me

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Беспилотник летит над Воронежем

Видео: ЯП-Новости / t.me

30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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