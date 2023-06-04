Пожарные ликвидировали возгорание в новосибирской больнице

Пожарные ликвидировали возгорание в Центральной клинической больнице на улице Пирогова в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— В 17:11 (местного) ликвидировано открытое горение. В 22:47 (местного) — полная ликвидация, — указано в сообщении.
По информации ведомства, на месте происшествия работали 108 человек и 37 единиц техники.
Пожар вспыхнул в здании Центральной клинической больнице в 15:25. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Из-за пожара из медучреждения эвакуировали 143 пациента и 36 человек персонала, после происшествия прокуратура и СК организовали проверки.
НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии. Подробности пожара — в онлайн-трансляции.