freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 80.88
eur 87.10
СрочноВ ФК «Новосибирск» назначен главный тренер
Все новости
Все новости

Пожарные ликвидировали возгорание в новосибирской больнице

Площадь пожара составила 1800 квадратных метров

372

Из-за пожара из медучреждения эвакуировали 143 пациента

Поделиться

Пожарные ликвидировали возгорание в Центральной клинической больнице на улице Пирогова в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В 17:11 (местного) ликвидировано открытое горение. В 22:47 (местного) — полная ликвидация, — указано в сообщении.

По информации ведомства, на месте происшествия работали 108 человек и 37 единиц техники.

Пожар вспыхнул в здании Центральной клинической больнице в 15:25. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Из-за пожара из медучреждения эвакуировали 143 пациента и 36 человек персонала, после происшествия прокуратура и СК организовали проверки.

НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии. Подробности пожара — в онлайн-трансляции.

По теме

ПожарБольницаМедучреждениеМЧС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter