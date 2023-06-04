Эвакуация и причины возгорания: что известно о пожаре в больнице Новосибирска — в одном видео

Днем 4 июня в Новосибирске произошел пожар в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Академгородке. Из-за возгорания из медучреждения эвакуировали 143 пациента и 36 человек персонала, предварительная причина пожара — короткое замыкание. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.
Пожар в больнице начался в 15:25, огонь распространился по кровле здания. Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров. Подробности происшествия — в онлайн-трансляции НГС.