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Горели три квартиры: на Родниках произошел пожар в многоэтажке

Огонь распространился на этажи с 15-го по 17-й

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Балконы находятся на верхних этажах

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Утром 2 июня в Новосибирске произошел пожар на улице Краузе, 19/1 в жилмассиве Родники. Огонь распространился на три балкона.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 05:39. Огонь заметили на этажах, с 15-го по 17-й. Люди эвакуировались сами по незадымляемым лестницам.

— В 06:11 — ликвидация открытого горения. Горели три однокомнатные квартиры, — пояснили в МЧС.

В результате пострадали балконы и часть квартир на 15, 16 и 17-м этажах. На месте работали 24 пожарных и 8 единиц техники, пострадавших нет.

На этой неделе крыша строящегося здания загорелась на улице Большевистской в «Европейском береге». Огромный столб черного дыма было видно с разных точек города.

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