Горели три квартиры: на Родниках произошел пожар в многоэтажке

Утром 2 июня в Новосибирске произошел пожар на улице Краузе, 19/1 в жилмассиве Родники. Огонь распространился на три балкона.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 05:39. Огонь заметили на этажах, с
— В 06:11 — ликвидация открытого горения. Горели три однокомнатные квартиры, — пояснили в МЧС.
В результате пострадали балконы и часть квартир на 15, 16 и
На этой неделе крыша строящегося здания загорелась на улице Большевистской в «Европейском береге». Огромный столб черного дыма было видно с разных точек города.