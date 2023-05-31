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Крыша строящегося здания загорелась на Большевистской в районе «Европейского берега»

Горожане видят густой черный дым

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Дым очень густой

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Крыша строящегося здания загорелась на улице Большевистской в Новосибирске в районе «Европейского берега». Огромный столб черного дыма видно с разных точек города.

Читатели НГС присылают фото и видео происшествия.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар локализован.

— В 11:13 выехали на сообщение о возгорании по улице Большевистская. На момент прибытия установлено, что на кровле строящегося 8-этажного дома горят строительные материалы на площади 20 кв.м. Пожар локализован, принимаются меры по ликвидации возгорания. По оперативным данным, пострадавших нет, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

30 мая в СНТ «Проектировщик» под Новосибирском сотрудники МЧС вынесли с места пожара два газовых баллона.

ПожарСтройкаПожар на крышеБольшевистская
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