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«Стояли баллоны, которые рванули»: очевидцы заявили о взрывах газа во время пожара в СНТ под Новосибирском

Сотрудники МЧС вынесли с места инцидента два целых баллона

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Местные жители уверены, что пожар произошел из-за неисправной автоматики скважины

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30 мая в СНТ «Проектировщик» под Новосибирском сотрудники МЧС вынесли с места пожара два газовых баллона. По информации очевидцев, еще два взорвались до приезда специалистов.

— Жутко бахнуло примерно в четыре часа. Пошел на место, увидел, что горит скважина питьевой воды и неработающий киоск рядом с ней, — рассказал читатель НГС Илья.

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Пожар потушили к 17:20

Видео: Илья Марьясов

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что вызов поступил в 16:09, к том моменту, когда пожарные приехали на место, оба строения горели открытым огнем, в одном из них уже обрушилась кровля.

— В 16:37 эвакуировали 2 баллона, кислородный и ацетиленовый, — сообщили в МЧС. — В 16:40 локализовали открытое горение, в 17:20 пожар был потушен.

По информации автора видео, причиной пожара мог стать неисправный автомат скважины:

— Причина, скорее всего, электротехническая: скакало напряжение, в автомате была какая-то неисправность, и всё началось. За помещением скважины стояли баллоны, которые рванули, и баллоны, которые потом достали пожарные, — рассказал он.

Ранее НГС писал о пожаре в гаражах в Западном микрорайоне Новосибирска. Там тоже были слышны взрывы.

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