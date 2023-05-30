«Стояли баллоны, которые рванули»: очевидцы заявили о взрывах газа во время пожара в СНТ под Новосибирском

30 мая в СНТ «Проектировщик» под Новосибирском сотрудники МЧС вынесли с места пожара два газовых баллона. По информации очевидцев, еще два взорвались до приезда специалистов.
— Жутко бахнуло примерно в четыре часа. Пошел на место, увидел, что горит скважина питьевой воды и неработающий киоск рядом с ней, — рассказал читатель НГС Илья.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что вызов поступил в 16:09, к том моменту, когда пожарные приехали на место, оба строения горели открытым огнем, в одном из них уже обрушилась кровля.
— В 16:37 эвакуировали 2 баллона, кислородный и ацетиленовый, — сообщили в МЧС. — В 16:40 локализовали открытое горение, в 17:20 пожар был потушен.
По информации автора видео, причиной пожара мог стать неисправный автомат скважины:
— Причина, скорее всего, электротехническая: скакало напряжение, в автомате была какая-то неисправность, и всё началось. За помещением скважины стояли баллоны, которые рванули, и баллоны, которые потом достали пожарные, — рассказал он.
Ранее НГС писал о пожаре в гаражах в Западном микрорайоне Новосибирска. Там тоже были слышны взрывы.