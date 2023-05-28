Водитель кашеринга Volkswagen протаранил три авто на парковке и скрылся с места ДТП — его ищет полиция

Ночью 28 мая водитель каршерниг авто Volkswagen Polo устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями. Человек, сидевший за рулём, с места аварии сбежал.
Инцидент произошёл около дома 103/2 по улице Петухова. Последствия ночного ДТП попали в объектив местного жителя. Водитель Volkswagen поочередно врезался в Toyota Corolla, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Nissan Juke. Все машины получили значительные повреждения.
— На место ДТП выезжал экипаж ДПС. Виновник устанавливается, — сообщили корреспонденту НГС в отделе пропаганды новосибирского управления ГИБДД.
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