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Водитель кашеринга Volkswagen протаранил три авто на парковке и скрылся с места ДТП — его ищет полиция

Владельцев машин утром ждал неприятный сюрприз

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Ночью 28 мая водитель каршерниг авто Volkswagen Polo устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями. Человек, сидевший за рулём, с места аварии сбежал.

Инцидент произошёл около дома 103/2 по улице Петухова. Последствия ночного ДТП попали в объектив местного жителя. Водитель Volkswagen поочередно врезался в Toyota Corolla, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Nissan Juke. Все машины получили значительные повреждения.

— На место ДТП выезжал экипаж ДПС. Виновник устанавливается, — сообщили корреспонденту НГС в отделе пропаганды новосибирского управления ГИБДД.

Накануне фура с огнеопасным грузом протаранила седан и сбила столб на Бердском шоссе.

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