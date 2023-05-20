Перебегал дорогу: 6-летний ребенок попал под машину на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска вечером 20 мая
По данным инспекции, 49-летний водитель на автомобиле SsangYong Actyon ехал со стороны улицы Строителей. В 18:20 у дома
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход — мальчик 2017 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в Сети.