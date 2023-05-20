freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняОнлайн-трансляция с Ночи музеев
Все новости
Все новости

Перебегал дорогу: 6-летний ребенок попал под машину на Первомайке

Мальчика с травмами доставили в больницу

62

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции

Поделиться

В Первомайском районе Новосибирска вечером 20 мая 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля SsangYong Actyon. Об этом сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

По данным инспекции, 49-летний водитель на автомобиле SsangYong Actyon ехал со стороны улицы Строителей. В 18:20 у дома № 3, корпус 1 по улице Твардовского сбил 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход — мальчик 2017 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в Сети.

По теме

ДТППострадал ребенокНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter