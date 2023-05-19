У новосибирца нашли 24 килограмма контрафактной черной икры — он хранил деликатес в гараже

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношение Сергея Горбачева, у которого нашли около 24 килограммов черной икры.
— Горбачев обвиняется в том, что 14 декабря 2022-го на трассе Новосибирск — Кемерово получил 49 банок с икрой осетров, занесенных в Красную книгу. Полученное он перевез в гараж в Калининском районе Новосибирска, затем взял 9 банок с икрой и перевез их в гараж, расположенный на улице Связистов в Ленинском районе города, — говорится в сообщении суда.
Правоохранители изъяли 49 банок икры. Общая масса контрафакта составила 23,82 килограмма. Дата судебного заседания станет известна позже.
Мужчину обвиняют по
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