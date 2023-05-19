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У новосибирца нашли 24 килограмма контрафактной черной икры — он хранил деликатес в гараже

Теперь мужчину ждет суд

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Всего мужчина приобрел 49 банок икры

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В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношение Сергея Горбачева, у которого нашли около 24 килограммов черной икры.

— Горбачев обвиняется в том, что 14 декабря 2022-го на трассе Новосибирск — Кемерово получил 49 банок с икрой осетров, занесенных в Красную книгу. Полученное он перевез в гараж в Калининском районе Новосибирска, затем взял 9 банок с икрой и перевез их в гараж, расположенный на улице Связистов в Ленинском районе города, — говорится в сообщении суда.

Правоохранители изъяли 49 банок икры. Общая масса контрафакта составила 23,82 килограмма. Дата судебного заседания станет известна позже.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).

Ранее Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор новосибирцу за незаконное хранение и перевозку 10 кг черной икры амурского осетра.

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