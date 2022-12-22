СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 68.68
eur 73.04
Тема дняПогиб 37-летний водитель
Все новости
Все новости

У новосибирца в машине нашли 10 кг черной икры — он получил штраф в 100 тысяч и лишился деликатеса

Также суд назначил ему условный срок

8 908

Икру сибиряк перевозил в пластиковых контейнерах

Поделиться

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор новосибирцу за незаконное хранение и перевозку 10 кг черной икры амурского осетра.

Его признали виновным по ст. 258 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценного краснокнижного водного ресурса).

По версии следствия, в августе 2022 года сибиряк на автотрассе получил картонную коробку с 20 контейнерами осетровой икры общим весом в 10 кг. Он собирался ее сбыть, но не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Икру нашли в багажнике автомобиля обвиняемого, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд приговорил мужчину к 1,5 года условного срока и к штрафу в 100 000 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Новосибирске в суд передали дело против 32-летней сибирячки, которую обвиняют в продаже черной икры, незаконно добытой браконьерами. Ей грозит заключение в виде 9 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей.

По теме

Красная книгаБраконьерОсетрЧерная икра
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ14
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter