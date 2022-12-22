У новосибирца в машине нашли 10 кг черной икры — он получил штраф в 100 тысяч и лишился деликатеса

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор новосибирцу за незаконное хранение и перевозку 10 кг черной икры амурского осетра.
Его признали виновным по ст. 258 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценного краснокнижного водного ресурса).
По версии следствия, в августе 2022 года сибиряк на автотрассе получил картонную коробку с 20 контейнерами осетровой икры общим весом в 10 кг. Он собирался ее сбыть, но не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Икру нашли в багажнике автомобиля обвиняемого, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Суд приговорил мужчину к 1,5 года условного срока и к штрафу в
Ранее в Новосибирске в суд передали дело против 32-летней сибирячки, которую обвиняют в продаже черной икры, незаконно добытой браконьерами. Ей грозит заключение в виде 9 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей.