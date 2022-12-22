У новосибирца в машине нашли 10 кг черной икры — он получил штраф в 100 тысяч и лишился деликатеса

Его признали виновным по ст. 258 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценного краснокнижного водного ресурса).



По версии следствия, в августе 2022 года сибиряк на автотрассе получил картонную коробку с 20 контейнерами осетровой икры общим весом в 10 кг. Он собирался ее сбыть, но не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Икру нашли в багажнике автомобиля обвиняемого, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

