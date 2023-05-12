Отрезанную голову лошади нашли на улице Романтиков — кто ее туда притащил

Утром 12 мая в Новосибирске между двумя домами на улице Романтиков в ЖК «Дивногорский» жители обнаружили голову коня. О неприятной находке они написали в паблике жилого комплекса.
— Лежит отрубленная свежая голова коня. Это прям без слов. Я даже боюсь думать, о чем думал человек, который ее туда бросил, — написала местная жительница Кристина. В посте также было опубликовано фото, которое редакция не публикует по этическим соображениям.
В управляющей компании на вопрос НГС ответили, что голову убрали еще в
— Ситуация вышла очень простая: кто-то из жителей частного сектора, судя по всему, разделал лошадь, то, что осталось, — выбросили в мусорный бак. А уже оттуда отходы растащили собаки, — рассказал директор управляющей компании Антон Макаров. — Из наших жильцов, конечно, лошадей никто не держит: дома многоквартирные.
Неприятным инцидентом заинтересовались и полицейские. Сейчас они уточняют информацию, а также все подробности произошедшего.
Происшествия на улице Романтиков не в первый раз ставят простых новосибирцев и сотрудников полиции в тупик. Например, в ноябре минувшего года там в лифте одного из домов многодетная мать подралась со старшей по дому.