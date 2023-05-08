В соцсетях сообщили о диверсиях на железной дороге под Новосибирском — на Урале за такие преступления уже есть задержанные

Telegram-канал SHOT опубликовал сообщение о том, что ночью 7 мая неизвестные якобы подожгли релейный шкаф на одном из перегонов станций в Новосибирске. О подобных инцидентах дважды сообщали в конце апреля.
— Ночью горящий релейный шкаф заметил машинист поезда на перегоне станций «Сибирская» — «Юность». На место быстро приехали экстренные службы. Возгорание потушили. Шкаф выгорел полностью, но на движении это никак не сказалось, задержек не было, — указано в сообщении SHOT.
НГС обратился в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу. Корреспондент издания также позвонил начальнику станции «Сибирская» с просьбой подтвердить или опровергнуть ситуацию. Специалист отказался от комментариев и перенаправил в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.
Отметим, по информации telegram-канал SHOT, это не первый случай поджога оборудования на железной дороге. Как сообщает канал, подобный инцидент произошел 29 апреля в районе перегона станций «Ипподром» — «Обь».
Тогда НГС обращался в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу, но в ведомстве сообщили, что не располагают информацией. В Восточном МСУТ СК России сообщили, что не занимаются данным происшествием.
Кроме того, 23 апреля telegram-канал SHOT заявлял о возможном поджоге релейных шкафов на перегоне станций «Сеятель» — «Бердск». На месте происшествия якобы находились пожарные. НГС обращался в пресс-службу ГУ МЧС России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве не ответили на сообщение журналиста. Издание также направило запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.
В ночь на 7 мая подобный инцидент произошел недалеко от Магнитогорска в Челябинской области. Релейный и батарейный шкафы подожгли на перегоне Супряк — Цемзавод Южно-Уральской железной дороги. 8 мая 74.RU сообщил, что силовики задержали троих подозреваемых в попытке диверсии. По данным источников, мужчины действовали под руководством украинских спецслужб.
В конце января несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Алтайском крае. После происшествия на железной дороге организована проверка.