На Алтае два вагона грузового поезда сошли с путей — следователи ищут виноватых

Следователи Восточного управления на транспорте СКР выясняют, почему несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Алтайском крае.
Инцидент произошел 22 января около 3 часов ночи в Калманском районе. При отправлении грузового состава с железнодорожной станции Калманка с путей сошли два пустых вагона. В результате происшествия никто не пострадал.
— Допущена задержка движения одного грузового поезда и одного пригородного электропоезда сообщением Алейская — Барнаул, — сообщили в следственном управлении.
Силовики проводят проверку на предмет возможного преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности при движении железнодорожного транспорта»).
В сентябре прошлого года в Барабинске два вагона, груженные углем, сошли с путей железной дороги.