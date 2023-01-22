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На Алтае два вагона грузового поезда сошли с путей — следователи ищут виноватых

В результате инцидента движение по железной дороге на время было остановлено

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В результате инцидента задержано движение других составов

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Следователи Восточного управления на транспорте СКР выясняют, почему несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Алтайском крае.

Инцидент произошел 22 января около 3 часов ночи в Калманском районе. При отправлении грузового состава с железнодорожной станции Калманка с путей сошли два пустых вагона. В результате происшествия никто не пострадал.

— Допущена задержка движения одного грузового поезда и одного пригородного электропоезда сообщением Алейская — Барнаул, — сообщили в следственном управлении.

Силовики проводят проверку на предмет возможного преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности при движении железнодорожного транспорта»).

В сентябре прошлого года в Барабинске два вагона, груженные углем, сошли с путей железной дороги.

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