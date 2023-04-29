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Тема дняОгромный пал травы двигался на поселок
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«Только не урони»: спасателям пришлось ранним утром спускаться из окна на карниз ради белоснежного кота — видео

Животное попало в беду

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Белоснежного кота передали хозяевам

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Спасателям МАСС в Новосибирске пришлось доставать с карниза кота на улице Курчатова на шестом этаже. Вызов поступил в 07:48 сегодня, 29 апреля.

— С помощью альпснаряжения спасатель МАСС спустился с балкона, находящегося выше этажа, и взял кота на руки, после чего передал его своим коллегам, а те — хозяевам, — объяснили в группе «Спасатели МАСС в Новосибирске».

Во время работы коллега подбадривал спасателя:

— Только не урони!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Спасатели МАСС в Новосибирске»

В Новосибирске спасатели и пожарные ночью потушили семь очагов пала травы, чтобы спасти поселок Кирово и Новый в Советском районе.

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