«Только не урони»: спасателям пришлось ранним утром спускаться из окна на карниз ради белоснежного кота — видео

Спасателям МАСС в Новосибирске пришлось доставать с карниза кота на улице Курчатова на шестом этаже. Вызов поступил в 07:48 сегодня, 29 апреля.
— С помощью альпснаряжения спасатель МАСС спустился с балкона, находящегося выше этажа, и взял кота на руки, после чего передал его своим коллегам, а те — хозяевам, — объяснили в группе «Спасатели МАСС в Новосибирске».
Во время работы коллега подбадривал спасателя:
— Только не урони!
В Новосибирске спасатели и пожарные ночью потушили семь очагов пала травы, чтобы спасти поселок Кирово и Новый в Советском районе.