Огонь шел в сторону поселка: спасателям пришлось ночью тушить огромный пал травы, чтобы сберечь дома на Бердском шоссе

В Новосибирске спасатели и пожарные ночью потушили семь очагов пала травы, чтобы спасти поселок Кирово и Новый в Советском районе.
— Вчера вечером в 21:52 спасатели МАСС, наблюдая акваторию Новосибирского водохранилища, заметили сильное возгорание травы в районе Бердского шоссе (поселок Кирово). На тушение огня выехал экипаж спасателей, также информация была передана в пожарную часть, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Несколько часов спасатели и пожарные боролись с огнем на площади в 1400 квадратных метров.
— Если бы не бдительность спасателей и их оперативное вмешательство, огонь мог распространиться в сторону частного сектора, поселка Новый, — отметили в группе. — Еще раз призываем граждан быть более внимательными и осторожными, не выкидывать на дорогу непотушенные окурки, не разводить костры, не выбрасывать в лесу мусор, в том числе стеклянную тару, бутылки.
Вечером 28 апреля в Каргатском районе Новосибирской области вспыхнул ландшафтный пожар. Разбушевавшуюся стихию снял на видео подписчик местного паблика.