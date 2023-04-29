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Огонь шел в сторону поселка: спасателям пришлось ночью тушить огромный пал травы, чтобы сберечь дома на Бердском шоссе

Огонь был на площади в 1400 квадратных метров

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Несколько часов спасатели и пожарные боролись с огнем

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В Новосибирске спасатели и пожарные ночью потушили семь очагов пала травы, чтобы спасти поселок Кирово и Новый в Советском районе.

— Вчера вечером в 21:52 спасатели МАСС, наблюдая акваторию Новосибирского водохранилища, заметили сильное возгорание травы в районе Бердского шоссе (поселок Кирово). На тушение огня выехал экипаж спасателей, также информация была передана в пожарную часть, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Несколько часов спасатели и пожарные боролись с огнем на площади в 1400 квадратных метров.

— Если бы не бдительность спасателей и их оперативное вмешательство, огонь мог распространиться в сторону частного сектора, поселка Новый, — отметили в группе. — Еще раз призываем граждан быть более внимательными и осторожными, не выкидывать на дорогу непотушенные окурки, не разводить костры, не выбрасывать в лесу мусор, в том числе стеклянную тару, бутылки.

Вечером 28 апреля в Каргатском районе Новосибирской области вспыхнул ландшафтный пожар. Разбушевавшуюся стихию снял на видео подписчик местного паблика.

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