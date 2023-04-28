«Помогите, он с ножом»: новосибирец с тесаком атаковал лобовые стекла автомобилей

Недавно в Новосибирске на 10-летнего школьника напал неизвестный с ножом, он схватил мальчика за руку, повалил на землю и попытался вонзить в него нож. Школьнику удалось ударить нападавшего по лицу палкой, встать и убежать. Спустя время нападавшего задержали и отправили в СИЗО.