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«Помогите, он с ножом»: новосибирец с тесаком атаковал лобовые стекла автомобилей

Мужчина успел повредить не менее трех машин

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Мужчину доставили в полицию

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В Новосибирске неизвестный мужчина бегал по городу с тесаком и втыкал его в лобовые стекла автомобилей. Инцидент произошел 27 апреля в Кировском районе.

Как сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия», мужчину заметили на улице Петухова примерно в 21:00.

— К сотрудникам «Гвардии» подбежали две девочки лет 15 со словами: «Помогите, он с ножом!» и указали на странного мужчину. Тот с огромным тесаком в руках хаотично бегал от тротуара к проезжей части дороги, втыкая нож в лобовые стекла попадавшихся ему на пути машин, — объяснили в «Гвардии».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АБ «Гвардия»

На глазах ГБР он прорубил насквозь и повредил стекла трех автомобилей. Сотрудники применили спецсредства, чтобы задержать мужчину и забрать нож. Мужчину передали сотрудникам полиции.

Недавно в Новосибирске на 10-летнего школьника напал неизвестный с ножом, он схватил мальчика за руку, повалил на землю и попытался вонзить в него нож. Школьнику удалось ударить нападавшего по лицу палкой, встать и убежать. Спустя время нападавшего задержали и отправили в СИЗО.

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НожТесакАБ ГвардияУлица Петухова
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