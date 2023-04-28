«Помогите, он с ножом»: новосибирец с тесаком атаковал лобовые стекла автомобилей

В Новосибирске неизвестный мужчина бегал по городу с тесаком и втыкал его в лобовые стекла автомобилей. Инцидент произошел
Как сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия», мужчину заметили на улице Петухова примерно в 21:00.
— К сотрудникам «Гвардии» подбежали две девочки лет 15 со словами: «Помогите, он с ножом!» и указали на странного мужчину. Тот с огромным тесаком в руках хаотично бегал от тротуара к проезжей части дороги, втыкая нож в лобовые стекла попадавшихся ему на пути машин, — объяснили в «Гвардии».
На глазах ГБР он прорубил насквозь и повредил стекла трех автомобилей. Сотрудники применили спецсредства, чтобы задержать мужчину и забрать нож. Мужчину передали сотрудникам полиции.
Недавно в Новосибирске на 10-летнего школьника напал неизвестный с ножом, он схватил мальчика за руку, повалил на землю и попытался вонзить в него нож. Школьнику удалось ударить нападавшего по лицу палкой, встать и убежать. Спустя время нападавшего задержали и отправили в СИЗО.