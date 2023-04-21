«Укусил соседа»: бабушка-комсомолка помогла задержать полуголого мужчину на Выборной

— Я собиралась в магазин, подхожу к лифту, вижу парня в шлепанцах, спортивных штанах с голым торсом. Он вел себя странно: пытался выдергивать провода из щитков. Внятного ответа на вопросы не давал, говорил, что собирается на 27-й этаж. А у нас дома всего 25! — рассказала НГС Галина Бычкова.