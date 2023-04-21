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«Укусил соседа»: бабушка-комсомолка помогла задержать полуголого мужчину на Выборной

Неадекватный мужчина зачем-то собирался на 27-й этаж 25-этажки

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Всполошивший весь подъезд полуголый мужчина, предположительно, находился под действием запрещенных веществ

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20 апреля в высотке на улице Выборной, 135 в Новосибирске произошел незаурядный инцидент. Пожилая сибирячка на лестничной площадке увидела неадекватного мужчину, который спешил на несуществующий этаж, попутно обрывая кабели из щитков. Пройти мимо она не смогла.

— Я собиралась в магазин, подхожу к лифту, вижу парня в шлепанцах, спортивных штанах с голым торсом. Он вел себя странно: пытался выдергивать провода из щитков. Внятного ответа на вопросы не давал, говорил, что собирается на 27-й этаж. А у нас дома всего 25! — рассказала НГС Галина Бычкова.

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Потасовка произошла непосредственно после этой беседы у лифта, говорит Бычкова

Видео: читатель НГС

На шум на лестничную площадку прибыл охранник и спустился сосед, молодой человек лет 25. Разговоры с неадекватным мужчиной ни к чему не привели, он начал кидаться на окружающих и кусаться.

— Укусил он моего соседа, кое-как мы его на пол повалили. Я села к нему на ноги, держала. Так и просидела до прибытия полиции. Ее вызвали соседи, а неадеквата — связали. Мне внуки часто говорят: «Зачем ты лезешь, тебе самой достаться может!» А я просто не могу пройти мимо подобного, — добавила Бычкова. — Я же комсомолка: нас идейными воспитывали.

Ранее в Новосибирске из-за конфликта соседей приехала полиция. Жительница дома Анна распылила баллончик в лицо соседу-барабанщику, которого ранее обвинила в нападении и слишком громких репетициях.

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