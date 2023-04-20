Следственный комитет разбирается в причинах гибели матери четырех детей из Озерного

В Новосибирской области следователи разбираются в причинах гибели матери четырех детей из поселка Озерный. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
— Тело женщины обнаружено на одной из улиц поселка Озерный без видимых телесных повреждений. Следователем следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы, направленные для установления обстоятельств, — пояснили в ведомстве.
Напомним, 35-летняя сибирячка пропала 15 января в поселке Озерном. По словам волонтеров, которые занимались поиском пропавшей, женщина ушла из дома рано утром без вещей. У женщины осталось четверо детей.
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