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Следственный комитет разбирается в причинах гибели матери четырех детей из Озерного

Женщина считалась пропавшей с 15 января 2023 года

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Тело женщины обнаружено на одной из улиц поселка Озерный

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В Новосибирской области следователи разбираются в причинах гибели матери четырех детей из поселка Озерный. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— Тело женщины обнаружено на одной из улиц поселка Озерный без видимых телесных повреждений. Следователем следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы, направленные для установления обстоятельств, — пояснили в ведомстве.

Напомним, 35-летняя сибирячка пропала 15 января в поселке Озерном. По словам волонтеров, которые занимались поиском пропавшей, женщина ушла из дома рано утром без вещей. У женщины осталось четверо детей.

Ранее в Новосибирской области нашли мертвым пропавшим 9-летнего мальчика. Тело ребенка достали из реки в Маслянинском районе.

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