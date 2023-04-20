«Были недомолвки из-за цвета пледика на выписку»: что известно о жизни погибшей матери четверых детей и ее отношениях с супругом

Сибирячка Людмила К. лежала с Евгенией в роддоме на сохранении, когда та была беременна четвертым ребенком. Приятельница признаётся: она не замечала депрессии у женщины, а также говорит о ее хороших отношениях с супругом.



— Пока Женя в роддоме была, муж дома готовился к ее выписке. Спорили, куда, что и как поставить. Миша всё время общался с животиком по телефону. И Верочка успокаивалась, переставала пинаться. С Мишей, пока Женя в роддоме лежала, их недомолвки были из-за цвета пледика для выписки, в остальном муж приезжал и привозил всё, что хотела Женя. И если мне или девочкам что-то нужно было — тоже, — рассказала НГС Людмила.

