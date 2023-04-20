«Были недомолвки из-за цвета пледика на выписку»: что известно о жизни погибшей матери четверых детей и ее отношениях с супругом

Знакомые сибирячки Евгении Будковой, которую нашли погибшей в Новосибирской области, рассказали, что происходило в жизни женщины перед ее исчезновением. Женщина пропала в январе, об обнаружении тела стало известно в апреле. Без матери остались четверо детей. Корреспондент НГС нашла подругу погибшей и дальнюю родственницу ее мужа Михаила. Они по-разному оценивают и отношения в семье и саму трагедию, в которой остается много вопросов.
Сибирячка Людмила К. лежала с Евгенией в роддоме на сохранении, когда та была беременна четвертым ребенком. Приятельница признаётся: она не замечала депрессии у женщины, а также говорит о ее хороших отношениях с супругом.
— Пока Женя в роддоме была, муж дома готовился к ее выписке. Спорили, куда, что и как поставить. Миша всё время общался с животиком по телефону. И Верочка успокаивалась, переставала пинаться. С Мишей, пока Женя в роддоме лежала, их недомолвки были из-за цвета пледика для выписки, в остальном муж приезжал и привозил всё, что хотела Женя. И если мне или девочкам что-то нужно было — тоже, — рассказала НГС Людмила.
Выписавшись из роддома, женщины продолжили общение. После выписки Евгения рассказывала подруге, что супруг находится неделями на работе в городе, приезжает только на выходные. Также она упоминала, что муж собирался уехать служить по контракту. Об этом говорили молодые мамы в последний раз, это было на Рождество, а после Евгения не выходила на связь.
В роддоме Людмила находилась с Евгенией в одной палате. Женщины помогали друг другу по мере необходимости. Людмила знала, что у Евгении четверо детей. Младшая дочь родилась от супруга Михаила, остальные дети — в других браках.
— Она была отзывчивым и добрым человеком. Очень приятная в общении. Заботливая мама. С детьми на связи постоянно была, так как общалась она с ними тоже в палате. У меня это 4-е роды были, и отношение матери к ребенку я знаю не понаслышке. С бывшим супругом также у нее хорошие взаимоотношения, не скандалили, не ругались при общении. Не знаю насчет выпившей в тот день (в день трагедии. — Прим. ред.), но до того дня Женя ни разу не писала и не звонила нетрезвая, — вспоминает подругу сибирячка.
За время, что молодые мамы общались, со слов Людмилы, Женя всегда была на связи с детьми.
— Многие писали, что они ею были брошены. И когда она родила [последнюю дочь], отношение к ней так не сыграешь. К беременности тоже ответственно относилась, выполняла все назначения и рекомендации врачей. Всегда скидывала фото детей всех, рассказывала, что у них и как. Голосовыми сообщениями общались, на заднем фоне всегда было слышно детей. А мы общались часами, — вспоминает женщина.
Единственный раз, по словам Людмилы, Михаил заставил Евгению волноваться.
— В день рождения Верочки Женя потеряла Мишу, он отмечал рождение дочери и до утра не выходил на связь. На следующий день приехал утром в первую передачу, привез всё, что попросила Женя. В день выписки они из-за чего-то поругались, Женя была расстроенная, но потом всё наладилось, и они уехали домой, — рассказала она.
Дальняя родственница Михаила Анна Л. вспоминает: Михаил, узнав, что Евгения в день исчезновения находилась в Озерном, очень удивился.
— Вроде поехала в Бердск переоформлять пособие. Но тоже странно: если едешь переоформлять пособие, нужен целый пакет документов — свидетельство о рождении, о браке и расторжении — всё подряд же надо. А тут, видимо, не было у нее никаких документов, — размышляет сибирячка.
Женщина охарактеризовала супруга погибшей Михаила.
— С Михаилом я не общаюсь давно, мы в плохих отношениях с ним. У него от первого брака двое детей, они мои родственники. У нас давно был конфликт, до этого с ним очень хорошо и близко знакома была. Со своей стороны о нем положительного ничего не могу сказать, может, из-за той неприятной ситуации. Сам по себе он сложный человек, властный. Много негативного о нем знаю по части отношения к семейной жизни, — поделилась с корреспондентом НГС Анна.
Поисковики сообщили, что тело Евгении нашли в лесу. У женщины осталось четверо детей. Михаил пока справляется с трудностями, воспитывает дочь, но при этом не общается с двумя старшими своими детьми. В последнее время мужчина ведет страницу в соцсетях от имени Евгении — периодически постит ее фотоснимки и грустные записи. На момент публикации материала корреспонденту НГС связаться со вдовцом не удалось.
Евгения Будкова пропала в поселке Озерном. Ее местонахождение оставалось неизвестным с 15 января 2023 года. Удалось установить, что женщина была в поселке в гостях. В день пропажи рано утром она вышла из дома, не взяла с собой ни деньги, ни документы, ни телефон. Волонтеры установили, что из поселка она ушла пешком в неизвестном направлении. 19 апреля в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» сообщили, что поиски пропавшей в январе матери четверых детей под Новосибирском завершились трагедией. Волонтеры подтвердили гибель молодой женщины.
Ранее НГС писал, что водолазы ищут пропавшего в Маслянино 9-летнего мальчика. Поисками занимаются МЧС, полиция и волонтеры.