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«Рано утром вышла из дома и пропала»: в Новосибирской области ищут 35-летнюю женщину

Местонахождение сибирячки неизвестно с 15 января

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Женщина была в гостях у знакомых

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В Новосибирской области, в поселке Озерный, пропала 35-летняя Евгения Будкова. Местонахождение женщины неизвестно с 15 января.

— Женщина была в поселке в гостях. В день пропажи рано утром вышла из дома, не взяв с собой ничего: ни деньги, ни документы, ни телефон. Волонтерам удалось установить, что из поселка она вышла пешком, а куда она отправилась, остается неизвестным, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Евгении: рост 175–180 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы рыжие, глаза зеленые. В день пропажи была одета в удлиненный пуховик с капюшоном молочного цвета, черные джинсы, черные ботинки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ, который пропал 11 января.

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