«Рано утром вышла из дома и пропала»: в Новосибирской области ищут 35-летнюю женщину

Приметы Евгении: рост 175–180 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы рыжие, глаза зеленые. В день пропажи была одета в удлиненный пуховик с капюшоном молочного цвета, черные джинсы, черные ботинки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52 .

