«Рано утром вышла из дома и пропала»: в Новосибирской области ищут 35-летнюю женщину

В Новосибирской области, в поселке Озерный, пропала
— Женщина была в поселке в гостях. В день пропажи рано утром вышла из дома, не взяв с собой ничего: ни деньги, ни документы, ни телефон. Волонтерам удалось установить, что из поселка она вышла пешком, а куда она отправилась, остается неизвестным, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Евгении: рост 175–180 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы рыжие, глаза зеленые. В день пропажи была одета в удлиненный пуховик с капюшоном молочного цвета, черные джинсы, черные ботинки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или
Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 1