Мать четверых детей нашли погибшей в Новосибирской области — ее искали с января

В Новосибирской области нашли погибшей
Когда в январе начались поиски пропавшей, волонтеры рассказывали, что женщина ушла из дома рано утром без вещей.
— Женщина была в поселке в гостях. В день пропажи рано утром вышла из дома, не взяв с собой ничего: ни деньги, ни документы, ни телефон. Волонтерам удалось установить, что из поселка она вышла пешком, а куда она отправилась, остается неизвестным, — сообщила тогда корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета России по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
Как сообщила знакомая Евгении корреспонденту НГС, у женщины остались четверо детей.
15 апреля в Барабинском районе нашли погибшей мать двоих детей. По предварительной информации, смерть могла наступить от переохлаждения.