Мать четверых детей нашли погибшей в Новосибирской области — ее искали с января

— Женщина была в поселке в гостях. В день пропажи рано утром вышла из дома, не взяв с собой ничего: ни деньги, ни документы, ни телефон. Волонтерам удалось установить, что из поселка она вышла пешком, а куда она отправилась, остается неизвестным, — сообщила тогда корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

