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Мать четверых детей нашли погибшей в Новосибирской области — ее искали с января

Обстоятельства гибели неизвестны

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Евгении было 35 лет

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В Новосибирской области нашли погибшей 35-летнюю Евгению Будкову, которая пропала 15 января в поселке Озерном. Информацию о том, что женщина погибла, опубликовали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Информацию о гибели опубликовали волонтеры

Информацию о гибели опубликовали волонтеры

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Когда в январе начались поиски пропавшей, волонтеры рассказывали, что женщина ушла из дома рано утром без вещей.

— Женщина была в поселке в гостях. В день пропажи рано утром вышла из дома, не взяв с собой ничего: ни деньги, ни документы, ни телефон. Волонтерам удалось установить, что из поселка она вышла пешком, а куда она отправилась, остается неизвестным, — сообщила тогда корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета России по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

Как сообщила знакомая Евгении корреспонденту НГС, у женщины остались четверо детей.

15 апреля в Барабинском районе нашли погибшей мать двоих детей. По предварительной информации, смерть могла наступить от переохлаждения.

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