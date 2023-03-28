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В христианской школе в США открыли стрельбу. Погибли шесть человек, включая троих детей

Нападавшей оказалась 28-летняя женщина

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Стрелявшая была убита при задержании

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В Нэшвилле (штат Теннесси, США) женщина открыла стрельбу в частной христианской школе. В результате погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейский департамент города.

Стрелявшей 28 лет. По данным Associated Press, женщина была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. Она убита при задержании. Силовики проверяют, связана ли нападавшая со школой.

Портал Gun Violence Archive сообщает, это уже 129-й случай массовой стрельбы в США с начала 2023 года.

СтрельбаСШАЧастная школаНападение
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