В христианской школе в США открыли стрельбу. Погибли шесть человек, включая троих детей

В Нэшвилле (штат Теннесси, США) женщина открыла стрельбу в частной христианской школе. В результате погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейский департамент города.
Стрелявшей 28 лет. По данным Associated Press, женщина была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. Она убита при задержании. Силовики проверяют, связана ли нападавшая со школой.
Портал Gun Violence Archive сообщает, это уже 129-й случай массовой стрельбы в США с начала 2023 года.