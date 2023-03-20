Основатель популярной российской группы Cream Soda пропал без вести под Ярославлем. Он провалился под лед

Всё произошло ночью 20 марта, когда на лёд Волги возле Диево-Городище вышла прогуляться компания из 10 человек. Пятеро из них провалились, самостоятельно выбраться смогли только двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Аристарх скончался в машине скорой помощи. По словам спасателей, он уже был в критическом состоянии к тому моменту, когда его вытащили.