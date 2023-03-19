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«Максимальная задержка планируется до 23 часов»: больше 300 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска в Сочи

Также задержаны рейсы из Томска и Красноярска

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Один рейс не может вылететь уже 5 часов, другой — почти 3

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Больше 300 пассажиров не могут улететь в Новосибирск из Сочи из-за погоды в аэропорту прилета, рейсы могут задержать до 11 часов вечера. О задержках рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства проводят выездные приемы в аэропортах Новосибирска, Красноярска и Томска.

— Объявлены длительные задержки на выполнение 5 рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Северный ветер» и «Россия» в г. Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета продолжительностью — от 4 часов до более чем 1 суток, — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, из Новосибирска не могут вылететь два борта, один стоял в расписании на 8 часов 25 минут 19 марта, другой — на 10 часов 5 минут. Предварительно рейсы могут задержать до 11 часов вечера.

Рейсы из Красноярска и Томска, по информации ведомства, задержаны более чем на сутки.

Накануне НГС писал о том, что рейс из Сочи в Новосибирск тоже не может вылететь из-за плохой погоды.

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