«Максимальная задержка планируется до 23 часов»: больше 300 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска в Сочи

Больше 300 пассажиров не могут улететь в Новосибирск из Сочи из-за погоды в аэропорту прилета, рейсы могут задержать до 11 часов вечера. О задержках рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства проводят выездные приемы в аэропортах Новосибирска, Красноярска и Томска.
— Объявлены длительные задержки на выполнение 5 рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Северный ветер» и «Россия» в г. Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета продолжительностью — от 4 часов до более чем 1 суток, — сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, из Новосибирска не могут вылететь два борта, один стоял в расписании на
Рейсы из Красноярска и Томска, по информации ведомства, задержаны более чем на сутки.
Накануне НГС писал о том, что рейс из Сочи в Новосибирск тоже не может вылететь из-за плохой погоды.