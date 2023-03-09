«Восстановите то, что было, мне не надо больше»: как живут соседи дома на Линейной — видео

После взрыва газа на Линейной в соседних домах выбило окна, в стенах появились трещины. По словам жильцов соседних домов, они месяц живут с пленками на окнах, некоторым так и не удалось поставить новые, потому что стены деформировались.
— Я думала, что мне стекла вставят, а этот мастер-то пришел. Говорит: «Посмотрите, у вас тут все рамы, где косяки, все в трещинах. Это, говорит, нельзя ставить», — показала свои окна жительница дома на Линейной, 41 Валентина Воронина.
Она подала документы на компенсацию, но сроки выплат пока неизвестны.
— Мне говорят: вы как не пострадавшая, а как малоимущая. Ну какая я малоимущая? У меня, говорю, имущества хватает. Вы мне восстановите то, что у меня было. Мне не надо больше. Ну, дырки там какие-то я сама заделаю, — просит жительница дома, у которой окна выходят на место взрыва.
В мэрии ответили, что за компенсацией обратились 7 жителей Линейной, 39/1 и 41. Когда люди получат деньги, неизвестно, результатов технической оценки поврежденных окон и балконов пока нет — в этом видео жильцы дома показывают, как живут рядом с местом взрыва уже месяц. Подробности также читайте в репортаже Виктора Бобровникова.
Трагедия произошла утром 9 февраля. После взрыва газа в жилом доме на Линейной погибли 15 человек, десятки человек остались без дома.