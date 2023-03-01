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«Детей оставила дома»: под Новосибирском неделю ищут женщину, пропавшую в розовой горнолыжной куртке

Ирина Космачева ушла из дома 23 февраля и больше не выходила на связь

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В мессенджерах к горожанам обратился супруг пропавшей с просьбой помочь в поисках

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Волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» подключились к поиску 34-летней бердчанки Ирины Космачевой, которая 23 февраля ушла из дома и с тех пор не выходила на связь.

— Известно, что она вышла из дома, оставив там детей. Последний раз ее видели на остановке «Вымпел». Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. Была одета в горнолыжный костюм (розовая куртка и серые брюки), серые ботинки с белой подошвой, белую шапку с помпоном, — говорится в сообщении «ЛизаАлерт Новосибирск».

Если вам известно о местонахождении Космачевой, просьба сообщить волонтерам по телефону 8 800 700-54-52. Информацию можно направить и на номер 112.

В конце февраля в Новосибирске объявлялся розыск 26-летнего Алексея Молчана из Ленинского района, его не было дома почти месяц.

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