«Детей оставила дома»: под Новосибирском неделю ищут женщину, пропавшую в розовой горнолыжной куртке

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» подключились к поиску 34-летней бердчанки Ирины Космачевой, которая 23 февраля ушла из дома и с тех пор не выходила на связь.
— Известно, что она вышла из дома, оставив там детей. Последний раз ее видели на остановке «Вымпел». Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. Была одета в горнолыжный костюм (розовая куртка и серые брюки), серые ботинки с белой подошвой, белую шапку с помпоном, — говорится в сообщении «ЛизаАлерт Новосибирск».
Если вам известно о местонахождении Космачевой, просьба сообщить волонтерам по телефону
В конце февраля в Новосибирске объявлялся розыск 26-летнего Алексея Молчана из Ленинского района, его не было дома почти месяц.