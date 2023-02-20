«Сердце Анжелики не выдержало»: студентка из Новосибирска, попавшая в ДТП на Бали, умерла в больнице

22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая попала в аварию на Бали, умерла в больнице. Об этом 20 февраля сообщили в телеграм-канале, посвященном сбору средств для лечения девушки.
— Хотим сообщить, что закрываем сбор средств для лечения Анжелики, в связи с тем, что она ушла из жизни. Буквально час назад сердце Анжелики не выдержало, врачи на протяжении долгого времени прилагали все усилия, чтобы реанимировать ее, но спасти ее не удалось, — говорится в телеграм-канале.
В сообщении говорится, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, обширное кровоизлияние, субдуральная и эпидуральная гематомы. По данным телеграм-канала, информацию о смерти девушки подтвердили ее родственники.
Напомним, о том, что выпускница СГУПС Анжелика Чудоякова получила серьезные травмы в ДТП на Бали, стало известно 12 февраля. На остров девушка прибыла накануне с молодым человеком. У нее диагностирован перелом черепа.
16 февраля стало известно, что медики из России вылетели за другой сибирячкой, Еленой Новосельцевой, впавшей в кому на Бали.