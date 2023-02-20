«Сердце Анжелики не выдержало»: студентка из Новосибирска, попавшая в ДТП на Бали, умерла в больнице

— Хотим сообщить, что закрываем сбор средств для лечения Анжелики, в связи с тем, что она ушла из жизни. Буквально час назад сердце Анжелики не выдержало, врачи на протяжении долгого времени прилагали все усилия, чтобы реанимировать ее, но спасти ее не удалось, — говорится в телеграм-канале.

