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Тема дняСамолет не смог приземлиться с первого раза
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Ушел на второй круг: самолет не смог сразу приземлиться в Толмачево из-за проблем с механизмами крыла

Борт летел из Магнитогорска

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Самолет всё же благополучно приземлился в Толмачево

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Самолет из Магнитогорска не смог с первого раза приземлиться в аропорту Толмачево в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, экипаж был вынужден сделать второй круг. Инцидент произошел в ночь на 5 февраля.

— Экипаж самолета Е-170 доложил о срабатывании индикации неисправности предкрылков на предпосадочной прямой, выполнил уход на второй круг и проследовал в зону ожидания для подготовки к посадке, — говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился через 20 минут в Толмачево.

Редакция НГС обратилась за комментариями в S7.

Сегодня в аэропорту Пхукета в Таиланде застряли 306 пассажиров из-за инцидента с самолетом — при экстренном торможении были повреждены шины.

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