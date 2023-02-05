Ушел на второй круг: самолет не смог сразу приземлиться в Толмачево из-за проблем с механизмами крыла

Самолет из Магнитогорска не смог с первого раза приземлиться в аропорту Толмачево в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, экипаж был вынужден сделать второй круг. Инцидент произошел в ночь на 5 февраля.
— Экипаж самолета Е-170 доложил о срабатывании индикации неисправности предкрылков на предпосадочной прямой, выполнил уход на второй круг и проследовал в зону ожидания для подготовки к посадке, — говорится в сообщении.
Самолет благополучно приземлился через 20 минут в Толмачево.
Редакция НГС обратилась за комментариями в S7.
Сегодня в аэропорту Пхукета в Таиланде застряли 306 пассажиров из-за инцидента с самолетом — при экстренном торможении были повреждены шины.